Адресованные участникам СВО письма нижегородских студентов нашли на помойке

«Солдаты ждут этих писем. И дети, которые их писали, тоже старались, вкладывали душу. А письма выбросили на помойку. Я сам чуть не заплакал», — поделился нашедший письма нижегородец в эфире программы «Кстати».
В социальных сетях техникума был опубликован пост, посвященный проведению акции «Письмо солдату». На фотографиях, прикрепленных к посту, видны открытки, очень похожие на те, что были найдены возле мусорных баков.
Заместитель директора Нижегородского строительного техникума Дарья Коробкова, узнав о находке, призналась, что сильно удивлена тому, что письма не дошли до адресатов. Женщина в присутствии журналистов попыталась выяснить, кто из сотрудников учреждения был ответственен за отправку конвертов.
«Мы в шоке, честно говоря», — отметила Коробкова.
Директор учреждения Галина Шабаева отказалась даже смотреть на письма. На вопрос о том, будут ли сотрудники техникума разбираться в ситуации, женщина заявила, что этим должны заниматься в минобре по запросу журналистов.
«Эти письма мне должен показать мой учредитель, министерство образования и науки Нижегородской области, которое будет разбираться в данной ситуации. Вы (журналисты — Прим.ред.) должны обратиться в пресс-службу области, и тогда министерство будет собирать информацию и разбираться», — отметила директор.