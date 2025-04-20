Санитарная зона 200 км
До выдавливания остатков ВСУ из Курской области осталось несколько сотен метров. Обсуждаемый 25-километровый коридор для формирования буферной зоны, с которой связывают продвижение наших войск в Сумской области не снимает угрозы террористических атак со стороны Киева против граждан России. В случае создания такой зоны, в нее не будут включены Сумы, с территории которых ВСУ смогут продолжить обстреливать регионы РФ, прикрываясь мирными жителями города, как живым щитом.
То вооружение, которое есть у украинской армии, позволяет наносить удары дальностью несколько сотен километров. Речь идет о РЗСО, крылатых ракетах и др видах. Дело в том, что совершенно недавно в Сумской области был сбит самолет F-16, полученный в качестве военной помощи от европейских стран. Он способен нести ракеты Storm Shadow, SCALP и Taurus.
Дальность применения последних составляет порядка 300 километров. Именно на поставки со стороны ФРГ сейчас и расчитывают чиновники в Киеве. Если мы хотим, скажем так, создать зону, которая будет гарантировать безопасность жителям России, то она должна составлять как минимум 200 километров от нашей границы.
А под эту 200-километровую зону попадают и Сумы, и Чернигов, и в том числе и город Харьков, из которого постоянно производят атакуют Белгородскую область войска ВСУ. На примере 30-дневной договоренности об отказе от обстрела энергообъектов мы увидели как «соблюдает» его Киев. Когда украинская страна ежедневно нарушала это соглашение и зачастую даже по нескольку раз.
Поэтому в состав буферной зоны может войти не только Сумская область, но и часть Полтавской, в том числе с Полтавой. Выход на на левый берег Днепра — одна из стратегических задач.
Сейчас после пасхального перемирия звучат слова о 30 дневном перемирии. И это последний шанс киевского режима. Потому что в случае продолжения войны украинская армия будет раздроблена окончательно.
Наступательные операции
Если перемерие будет нарушено, и боевые действия продолжатся, то региональные столицы новых регионов будут освобождаться. Нужно понимать, что затяжные бои на направлении Часов -Яра и ряда других связаны с перемещением войск, подготовкой наступательных операций, которые занимают длительный период времени. Еще одним фактор, который влияет на наступательную операцию — огромное количество беспилотников, действующие в зоне боевого соприкосновения.
Согласно показателям прошлого года, Украина ежедневно отправляла в небо порядка 3850 беспилотников. Столько боевых вылетов совершалось в сутки. А за год — более двух с половиной миллионов. Они атакуют все, что движется в ближней тактической зоне, работают по логистическим путям снабжения. И это, конечно же, затрудняет снабжение войск, которые осуществляют наступательные операции и это тоже накладывает определенного рода ограничения.
Пока Киеву удается укомплектовывать и поддерживать свои подразделения на уровне 50% комплектации, но не на всех участках. С каждым разом этот процесс усложняется, что создает условия для проведения наступательных операций на многих участках и масштаб их зависит от того, как будет складываться обстановка на каждом конкретном участке.
За последние недели было очень много ударов по скоплению и натовских наемников и военнослужащих ВСУ. Я думаю, это связано с тем, что разные составляющие получения данных, куда входят разные виды разведки — космическая, воздушная и глубинная, плюс разведданные, которые мы получаем от сопротивления на Украине стали приносить лучший результат.
Какой будет весенняя кампания 2025 года
Поэтому начинающаяся весенняя, летняя, осенняя кампания наверно будет очень интенсивной по сравнению с летней кампанией 2024 года.
Сейчас США и Европа делают ставку на поставке большого количества беспилотников. Для них это оправданное вооружение.
Однако, повлиять на стратегическую составляющую нашей безопасности беспилотники не смогли. Они хоть и затрудняют продвижение российских войск по ЛБС, но не могут их остановить окончательно.