А под эту 200-километровую зону попадают и Сумы, и Чернигов, и в том числе и город Харьков, из которого постоянно производят атакуют Белгородскую область войска ВСУ. На примере 30-дневной договоренности об отказе от обстрела энергообъектов мы увидели как «соблюдает» его Киев. Когда украинская страна ежедневно нарушала это соглашение и зачастую даже по нескольку раз.