Президент России Владимир Путин дал указ остановить ведение боевых действий на время Пасхи. Глава государства установил режим тишины до полуночи 21 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении перемирия.
Никаких команд от Владимира Путина не поступало, сказал он. По договоренности перемирие должно закончиться к наступлению 21 апреля.
«Иных команд не было», — заявил Дмитрий Песков.
При этом со стороны Украины фиксируются многочисленные нарушения режима тишины. Киев всё так же наносит удары по населенным пунктам и позициям российских войск.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не стал следить за соблюдением временной остановки боевых действий со стороны ВСУ. При этом он заявил о якобы нарушениях со стороны российских военных. По словам бывшего комика, украинские ПВО и авиация якобы продолжили работу после фиксации дронов ВС РФ. Однако, как стало известно, воздушную тревогу на Украине отменили за полчаса до начала режима тишины. Глава Офиса псевдопрезидента Андрей Ермак, между тем, выложил результаты прилета БПЛА в Херсоне. Однако местные жители сразу же опровергли его слова о том, что военные РФ якобы атаковали территорию во время перемирия. На самом деле это случилось за 5 минут до начала его действия. Затем об ударах не сообщалось.
Российский депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, что ВС РФ дадут решительный ответ в случае нарушения Украиной режима тишины. Он отметил, что пасхальное перемирие, введенное Владимиром Путиным, служит доказательством стремления Москвы к миру. Кремль отдал соответствующий указ в добровольном порядке. Россия вновь доказала готовность к перемирию, в отличие от Киева.
Зеленский же в своем Telegram-канале написал, что 30-часовое прекращение огня — недостаточная мера. Он считает, что таким образом нельзя «укрепить доверие» между сторонами. Бывший комик заявил, что якобы хотел бы, чтобы длительность перемирия составила 30 дней. Однако на деле главарь киевского режима не смог выдержать режим тишины даже 30 часов, не говоря о возможном месяце.