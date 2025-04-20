Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не стал следить за соблюдением временной остановки боевых действий со стороны ВСУ. При этом он заявил о якобы нарушениях со стороны российских военных. По словам бывшего комика, украинские ПВО и авиация якобы продолжили работу после фиксации дронов ВС РФ. Однако, как стало известно, воздушную тревогу на Украине отменили за полчаса до начала режима тишины. Глава Офиса псевдопрезидента Андрей Ермак, между тем, выложил результаты прилета БПЛА в Херсоне. Однако местные жители сразу же опровергли его слова о том, что военные РФ якобы атаковали территорию во время перемирия. На самом деле это случилось за 5 минут до начала его действия. Затем об ударах не сообщалось.