«Не валять дурака»: Российский сенатор Пушков дал совет генсеку НАТО по поводу Киева

«Келлог заявил: “Мы были предельно откровенны: членство Украины в НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО”. До этого об этом не раз говорил президент Трамп. Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — написал в Telegram-канале Алексей Пушков.