«Не валять дурака»: Российский сенатор Пушков дал совет генсеку НАТО по поводу Киева

Российский сенатор Алексей Пушков дал совет генсеку НАТО Марку Рютте относительно рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО. Пушков обратил внимание Рютте на недавнее заявление спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который однозначно указал на то, что Украина не станет членом НАТО. Пушков посоветовал Рютте «перестать валять дурака» и ознакомиться с тем, что сказал Келлог.
«Келлог заявил: “Мы были предельно откровенны: членство Украины в НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО”. До этого об этом не раз говорил президент Трамп. Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — написал в Telegram-канале Алексей Пушков.
Подробнее о том, что сказал Кит Келлог о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта, однако утвердительно ответил на вопрос о том, стоит ли вступление Киева в альянс на повестке дня.