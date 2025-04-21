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Срок действия объявленного Россией пасхального перемирия истёк

Срок пасхального перемирия, введённого Владимиром Путиным, завершился в полночь 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил о временной остановке боевых действий на Украине. По его указу, режим тишины вступил в действие с 18:00 19 апреля. Сегодня, 21 апреля, этот срок истёк и мирная инициатива Москвы утратила силу.

Согласно указу, пасхальное перемирие продлилось 30 часов. Российские военные прекратили огонь и остались на ранее занятых позициях. Однако войска были готовы к отражению атак в случае, если Киев решит вновь нарушить мораторий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не давал указа о продлении пасхального перемирия. ВСУ, между тем, неоднократно нарушили 30-часовой режим тишины. Киев продолжил бить по российским военным и населенным пунктам с мирными жителями.