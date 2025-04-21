Зеленский предложил России перемирие по-новому: в чем подвох

Владимир Зеленский предложил РФ установить перемирие на срок не менее 30 суток, при этом озвученный им формат отличается от полного прекращения огня во время пасхального перемирия, которое российская сторона соблюдала в течение 30 часов по приказу президента Владимира Путина. Зеленский предложил исключить только удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления», — такое заявление он разместил в Telegram-канале.
Напомним, срок действия объявленного Россией пасхального перемирия истёк в полночь 21 апреля.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Киев грубо нарушал перемирие на Пасху, используя для ударов американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, боевики ВСУ многократно нарушали достигнутые ранее договоренности об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом по Донецку.
Кроме того, ВСУ нарушили перемирие и пытались атаковать Крым при помощи беспилотника.
Ранее сообщалось, что после объявления Россией пасхального перемирия Зеленский не отдал приказ ВСУ прекратить огонь.