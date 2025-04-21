Зеленский предложил России перемирие по-новому: в чем подвох

Владимир Зеленский предложил РФ установить перемирие на срок не менее 30 суток, при этом озвученный им формат отличается от полного прекращения огня во время пасхального перемирия, которое российская сторона соблюдала в течение 30 часов по приказу президента Владимира Путина. Зеленский предложил исключить только удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.