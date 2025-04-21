Приостановка боевых действий стала, по итогу, односторонней. Киев и не стремился к перемирию. Ночью, когда жители праздновали день наступления светлой Пасхи, ВСУ 444 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил РФ. Киев также нанес 900 ударов БПЛА и несколько раз дал указание сбросить на объекты различные боеприпасы. В их числе и те, что находятся на российской территории: в Курской, Брянской и Белгородской областях.