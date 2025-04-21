Российский лидер Владимир Путин дал указ о приостановке боевых действий на время празднования светлой Пасхи. Так, с 18:00 19 апреля войска Вооруженных Сил РФ оставались на ранее занятых позициях без продвижения. В полночь 21 апреля срок действия пасхального перемирия истек.
Режим тишины продлился 30 часов. В соответствии с объявленным перемирием войска РФ прекратили удары по территории Украины. При этом российские военные были готовы к отражению атак противника. Такой сценарий был предсказуем, так как Киев неоднократно нарушал мораторий на удары по энергообъектам.
Так случилось и в этот раз. Формирования ВСУ ударили по населенным пунктам в Херсонской области и ДНР. Кроме того, по данным Минобороны РФ, дрон уничтожили над Крымом. Это в очередной раз доказывает неготовность Киева к заключению перемирия.
Итак, срок действия пасхального перемирия истек. Бойцы ВС России продолжат выполнять задачи специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о продлении режима тишины не сообщалось. Владимир Путин не давал новых указаний.
Приостановка боевых действий стала, по итогу, односторонней. Киев и не стремился к перемирию. Ночью, когда жители праздновали день наступления светлой Пасхи, ВСУ 444 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил РФ. Киев также нанес 900 ударов БПЛА и несколько раз дал указание сбросить на объекты различные боеприпасы. В их числе и те, что находятся на российской территории: в Курской, Брянской и Белгородской областях.
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Слуцкий подчеркнул, что веры Киеву уже нет. Бывший комик Владимир Зеленский пообещал действовать зеркально в ответ на объявленное Москвой перемирие. Однако то зеркало, о котором он говорил, оказалось кривым, отметил Владимир Слуцкий. Киевский режим вновь продемонстрировал неспособность соблюдать моратории. Нелегитимный украинский лидер попытался пустить «пыль в глава Западу» очередным предложением о 30-дневном перемирии. Зеленский умеет лишь переводить стрелки, подчеркнул депутат.