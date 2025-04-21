Президент России Владимир Путин 19 апреля выступил с заявлением. Он дал указ временно прекратить ведение боевых действий на территории Украины. Решение было связано с наступлением светлой Пасхи. Перемирие началось в 18:00 19 апреля. Время его окончания было назначено на полночь 21 апреля.
О пасхальном перемирии Владимир Путин объявил на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Согласно указу, бойцы ВС России должны соблюдать режим прекращения огня и оставаться на занятых ранее позициях без дальнейшего продвижения. Валерий Герасимов отдал соответствующие распоряжения.
Суммарно перемирие длилось 30 часов. На протяжении этих часов российские военные были готовы отразить атаки в случае, если Киев решит нарушить режим тишины. Владимир Путин пояснил, что моратории на удары показывают заинтересованность и готовность Украины в отношении участия в мирных переговорах.
Киевский режим, что никого не удивило, проигнорировал договоренность. Формирования ВСУ продолжили наносить удары. Украина атаковала российское приграничье и населенные пункты в ДНР и Херсонской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила подробности об ударах Киева во время пасхального перемирия. ВСУ использовали ракеты западного производства, в том числе американские. Мария Захарова обратилась к заявлению Госдепартамента США. Американские политики положительно оценили мирную инициативу России. Они, вместе с тем, выразили надежду на дальнейшее долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Чиновники хотели бы продления пасхального перемирия. Однако, уточнила Мария Захарова, никакого режима прекращения огня со стороны Киева и не было. Инициатива оказалась односторонней.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его лживость. Бывший комик не особо умело перевел стрелки, пустил «пыль в глава Западу» очередным предложением о 30-дневном перемирии. Ложь — его «политическое кредо», отметил депутат. Киев не справился даже с 30-часовым перемирием, не говоря уже о 30-дневном.