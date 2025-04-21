Истёк срок объявленного Россией пасхального перемирия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила подробности об ударах Киева во время пасхального перемирия. ВСУ использовали ракеты западного производства, в том числе американские. Мария Захарова обратилась к заявлению Госдепартамента США. Американские политики положительно оценили мирную инициативу России. Они, вместе с тем, выразили надежду на дальнейшее долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Чиновники хотели бы продления пасхального перемирия. Однако, уточнила Мария Захарова, никакого режима прекращения огня со стороны Киева и не было. Инициатива оказалась односторонней.