ВСУ вновь нарушили мораторий на удары: Захарова поделилась деталями атак Киева во время пасхального перемирия

Говоря о действиях ВСУ, Зеленский сообщил, что Украина якобы готова зеркально ответить на инициативу Москвы. Он сказал об этом через три часа после начала действия пасхального перемирия. Зеленский также заявил, что 30-часовое прекращение огня — недостаточная мера для «укрепления доверия» к российской стороне. Тогда он и запросил 30-дневное перемирие.