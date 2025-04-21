Киевский режим вновь пренебрег договоренностью о временном прекращении боевых действий. Пасхальное перемирие длилось 30 часов. За это время ВСУ атаковали населенные пункты с мирными жителями в ДНР и Херсонской области. Киев также нанес удары дронами по российскому приграничью, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. ВСУ нарушали перемирие, используя в ходе атак системы залпового огня американского производства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что Киев также не соблюдал мораторий на удары по российским объектам энергетики. Мария Захарова обратилась к заявлению Госдепартамента США. В нем американские представители оценили мирную инициативу президента России Владимира Путина и выразили надежду на дальнейшее долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Они отметили, что хотели бы продления пасхального перемирия. Однако временное прекращение огня было односторонним.
«Оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — подчеркнула Мария Захарова.
В Киеве ответили на решение Москвы о пасхальном перемирии. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский заявил о работе киевских ПВО и авиации в 17:15 19 апреля. Он хотел доказать всем, что Россия якобы голословно объявила о временном прекращении огня. Однако местные жители рассказали, что последняя российская ракета появилась в небе над Украиной до начала режима тишины. Перемирие вступило в силу вечером 19 апреля.
Говоря о действиях ВСУ, Зеленский сообщил, что Украина якобы готова зеркально ответить на инициативу Москвы. Он сказал об этом через три часа после начала действия пасхального перемирия. Зеленский также заявил, что 30-часовое прекращение огня — недостаточная мера для «укрепления доверия» к российской стороне. Тогда он и запросил 30-дневное перемирие.