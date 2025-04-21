Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Леонид Мутин родился в селе Дундай Боханского района, позднее семья переехала в поселок Усть-Ордынский. Здесь он учился в школе, затем в аграрном техникуме. Когда Леонида призвали в армию, он попал в Хабаровск и сразу подписал военный контракт. Служил старшим матросом в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Когда началась СВО, вместе с сослуживцами отправился в зону спецоперации.