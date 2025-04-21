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Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

На СВО погиб уроженец Эхирит-Булагатского района Леонид Мутин.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр района Геннадий Осодоев. Погибшему исполнилось 24 года.

Леонид Мутин родился в селе Дундай Боханского района, позднее семья переехала в поселок Усть-Ордынский. Здесь он учился в школе, затем в аграрном техникуме. Когда Леонида призвали в армию, он попал в Хабаровск и сразу подписал военный контракт. Служил старшим матросом в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Когда началась СВО, вместе с сослуживцами отправился в зону спецоперации.

За время службы был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Участнику специальной военной операции», медалями Александра Суворова и Жукова.

Погиб Леонид Мутин 21 декабря 2024 года. Его проводили в последний путь 20 апреля.