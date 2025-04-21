Слуцкий назвал «кривым зеркалом» ответ Киева на пасхальное перемирие

Он привел информацию об атаках, совершённых ВСУ во время режима прекращения огня.
«Украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции наших войск в ДНР 444 раза из орудий и миномётов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей», — уточнил парламентарий в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Зеленский голословно обвинил Россию в нарушении перемирия. При этом киевский режим признал, что воздушная тревога на украинской территории не объявлялась.
По словам лидера ЛДПР, сейчас Зеленский решил пустить «пыль в глаза Западу», предлагая прекратить любые удары по гражданской инфраструктуре не менее чем на 30 дней. Председатель комитета ГД напомнил, что киевский режим не раз демонстрировал неспособность соблюдать договоренности.
Парламентарий подчеркнул, что веры Киеву нет и сейчас.
Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно завершилось в 00:00 мск 21 апреля.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на представителя Госдепартамента США, также написало, что американские власти якобы хотели бы достичь долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины и продления перемирия после Пасхи.