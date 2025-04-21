Слуцкий назвал «кривым зеркалом» ответ Киева на пасхальное перемирие

По словам лидера ЛДПР, сейчас Зеленский решил пустить «пыль в глаза Западу», предлагая прекратить любые удары по гражданской инфраструктуре не менее чем на 30 дней. Председатель комитета ГД напомнил, что киевский режим не раз демонстрировал неспособность соблюдать договоренности.