Врач Саросек: пациенты больниц Польши недовольны большим количеством украинцев

В Польше пациенты больниц жалуются на повышенную нагрузку на учреждения здравоохранения из-за засилья украинцев в стране. Об этом рассказал польский медик Томаш Саросек.
«Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше», — сказал врач-онколог в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag.
В польских больницах увеличились очереди, не хватает свободных коек, а консультации у некоторых узких специалистов приходится ожидать до года, отметил Саросек.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что поляков шокирует роскошный образ жизни украинцев, которые находятся в стране.
Также сообщалось, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский призвал к изменению законодательства, которое будет учитывать только тех мигрантов, которые действительно вносят вклад в экономику страны.
По статистике, украинцы в Польше стали лидерами по совершению преступлений в 2024 году.