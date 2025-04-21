Врач Саросек: пациенты больниц Польши недовольны большим количеством украинцев

«Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше», — сказал врач-онколог в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag.