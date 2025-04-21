Военнослужащий ВВО из Хабаровского края выполнил задачу в зоне СВО несмотря на ранение

В ходе разведки были обнаружены позиции минометов и огневого взвода поддержки. После того как Максим передал координаты места расположения противника, артиллеристы российской группировки войск нанесли удар по вражеским позициям. Благодаря мужеству личного состава противник понес существенные потери и был отброшен с занимаемых позиций.