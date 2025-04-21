Военнослужащий ВВО из Хабаровского края выполнил задачу в зоне СВО несмотря на ранение

Военнослужащий окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа из Хабаровского края, старший сержант Максим Колесников, проявил мужество и героизм во время выполнения специальных задач по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Так, в районе одного из населенных пунктов Южно-Донецкого направления, находясь под постоянным минометным обстрелом противника, старший сержант Колесников получил боевую задачу выдвинуться в составе группы в район нахождения минометной батареи противника.
В ходе разведки были обнаружены позиции минометов и огневого взвода поддержки. После того как Максим передал координаты места расположения противника, артиллеристы российской группировки войск нанесли удар по вражеским позициям. Благодаря мужеству личного состава противник понес существенные потери и был отброшен с занимаемых позиций.
Позже, во время штурма вражеских позиций, старший сержант Колесников получил осколочное ранение. Несмотря на это, Максим продолжал захват опорного пункта противника. В этом бою военнослужащим группировки войск «Восток» удалось отодвинуть противника на окраину деревни.
За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении своего воинского долга, старший сержант Максим Колесников был награжден медалью «За боевые отличия».