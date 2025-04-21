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Военнослужащий ВВО из Хабаровского края выполнил задачу в зоне СВО несмотря на ранение

За мужество, отвагу и храбрость старший сержант Максим Колесников награжден медалью «За боевые отличия».

Военнослужащий окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа из Хабаровского края, старший сержант Максим Колесников, проявил мужество и героизм во время выполнения специальных задач по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Так, в районе одного из населенных пунктов Южно-Донецкого направления, находясь под постоянным минометным обстрелом противника, старший сержант Колесников получил боевую задачу выдвинуться в составе группы в район нахождения минометной батареи противника.

В ходе разведки были обнаружены позиции минометов и огневого взвода поддержки. После того как Максим передал координаты места расположения противника, артиллеристы российской группировки войск нанесли удар по вражеским позициям. Благодаря мужеству личного состава противник понес существенные потери и был отброшен с занимаемых позиций.

Позже, во время штурма вражеских позиций, старший сержант Колесников получил осколочное ранение. Несмотря на это, Максим продолжал захват опорного пункта противника. В этом бою военнослужащим группировки войск «Восток» удалось отодвинуть противника на окраину деревни.

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении своего воинского долга, старший сержант Максим Колесников был награжден медалью «За боевые отличия».