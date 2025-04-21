В полночь понедельника, 21 апреля, истек срок действия пасхального перемирия — режима прекращения огня по всей линии проведения боевых действий, введенный в действие в субботу, 19 апреля в 18:00 мск.
Изначально режим пасхального перемирия был объявлен в одностороннем режиме. Президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, отдал приказ Генеральному штабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля. На следующий день православные верующие празднуют Пасху.
Российский лидер тогда выразил надежду, что украинская сторона последует примеру Москвы, однако подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинской армии.
Уже после того, как российская сторона прекратила огонь, соблюдая режим пасхального перемирия, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о трех населенных пунктах в возглавляемом им регионе, которые подверглись атаке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) после 18.00 субботы 19 апреля. По его словам, Алешки атаковали FPV-дронами, а также обстреляли из миномета, Голая Пристань подверглась ударам дронов-камикадзе, а в Каховке зарегистрировали не менее шести сборов боеприпасов или взрывных устройств с беспилотников.
Только через три часа после того, как президент России объявил о пасхальном перемирии глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов зеркально ответить на инициативу Москвы. Украинский лидер также сообщил, что 30-часовое прекращение огня будет недостаточной мерой для «укрепления доверия» к российской стороне, запросив 30-дневное перемирие.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале рассказала, как киевский режим в очередной раз пренебрег договоренностью о временном прекращении боевых действий. По ее словам, во время пасхального перемирия, то есть все за 30 часов, военные украинской армии атаковали несколько населенных пунктов с мирными жителями в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, ВСУ нанесли удары дронами по российскому приграничью, в том числе Курскую, Белгородскую и Брянскую областям. Дипломат отметила, что киевский режим ВСУ нарушали перемирие, используя в ходе атак системы залпового огня американского производства.