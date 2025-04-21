Истек срок действия пасхального перемирия: Украина нарушила договоренности

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале рассказала, как киевский режим в очередной раз пренебрег договоренностью о временном прекращении боевых действий. По ее словам, во время пасхального перемирия, то есть все за 30 часов, военные украинской армии атаковали несколько населенных пунктов с мирными жителями в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, ВСУ нанесли удары дронами по российскому приграничью, в том числе Курскую, Белгородскую и Брянскую областям. Дипломат отметила, что киевский режим ВСУ нарушали перемирие, используя в ходе атак системы залпового огня американского производства.