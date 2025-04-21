Отец шестерых детей из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области проводили в последний путь бойца СВО Алексея Куваева. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Игорь Потапов, герой пал «за ленточкой» 3 апреля 2025 года при выполнении боевого задания.
Алексей родился в поселке Окунайский. Окончив школу, стал грузчиком, а немного погодя устроился на завод в поселок Магистральный, до заключения контракта работал в должности машиниста-кочегара, рассказывает Игорь Потапов.
У мужчины осталась большая и крепкая семья, он был отцом шестерых детей. «За ленточку» отправился в январе 2025 года, был командиром боевой машины — наводчиком — оператором мотострелкового отделения. Алексея Куваева не стало в возрасте 33 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летний снайпер из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.