Отец шестерых детей из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО

У мужчины осталась большая и крепкая семья, он был отцом шестерых детей. «За ленточку» отправился в январе 2025 года, был командиром боевой машины — наводчиком — оператором мотострелкового отделения. Алексея Куваева не стало в возрасте 33 лет.