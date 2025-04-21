В Пермском крае назвали дату похорон погибшего больше года назад участника СВО

Администрация Кочевского муниципального округа сообщила о дате прощания и похорон погибшего в СВО земляка. Никонов Александр Егорович погиб при исполнении воинского долга более года назад.
Житель села Кочево Александр Никонов родился в 1967 году. Погиб в зоне проведения СВО 22 февраля 2024 года. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность земляка посмертно наградили «Орденом Мужества». Государственную награду вручили его дочери Елене Александровне.
Гражданская панихида и прощание с Александром Егоровичем состоятся 22 апреля с 13:00 в здании клуба села Кочево.
Между Россией и Украиной продолжается переговорный процесс по обмену телами погибших бойцов с обеих сторон. В его рамках 18 апреля подразделениям ВС РФ передали тела 41 военнослужащего, Украине вернули 909 тел.