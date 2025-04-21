126 минут продержался режим атаки БпЛА в Воронежской области 21 апреля

В Воронежской области отменили режим атаки БпЛА сегодня, 21 апреля, в 6:07. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Получается, что режим действовал 126 минут — с 4:01.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 18 апреля в четырех районах Воронежской области уничтожили 27 БпЛА. В одном муниципалитете повреждены три дома (в двух выбиты окна, в одном посечен фасад), две машины и газовая труба.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.