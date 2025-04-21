ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров… 06:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.