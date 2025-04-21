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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России за неделю улучшили позиции у населенного пункта Новое.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Краснолиманское направление, мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новая. Но, тем не менее, мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он, комментируя ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе.

На Великоновоселковском направлении российские подразделения подвигаются направлении сел Богатырь, Отрадное и Комар, добавил глава ДНР.

«Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории», — сказал он.

Горячими точками остаются Дзержинск и Часов Яр, там продолжаются контратаки ВСУ, противник всеми силами пытается удержаться максимально долго, заключил Пушилин.

Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. По словам главы государства, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, подчеркнул Путин.

Тем не менее ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с беспилотников по позициям войск и гражданским объектам. Всего за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 нарушений с украинской стороны.