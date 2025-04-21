Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

«Краснолиманское направление, мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новая. Но, тем не менее, мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он, комментируя ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе.