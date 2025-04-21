Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

В Крыму задержали жителя Симферополя, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Как стало известно, житель Симферополя через мессенджер начал сотрудничать с сотрудниками СБУ. По заданию куратора он собирал и передавал данные об оборонительных сооружениях министерства обороны России на территории Форосского парка и другую информацию о военных объектах ВС РФ в Крыму.

Уголовное дело завели по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, за что грозит лишение свободы до 8 лет.

Крымчанин сейчас арестован и дает признательные показания.

Ранее сообщалось, что 18-летнему жителю Симферополя предъявили обвинение в приготовлении к совершению теракта, он заключен под стражу.

Также стало известно, что 31-летнего жителя Ялты приговорили к 5 годам колонии общего режима за сотрудничество с представителями Минобороны Украины. Мужчина снимал и рисовал схемы мест расположения военной техники РФ в Ялте и Севастополе.

Напомним, что 29-летнего жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ, он подозревается в государственной измене. Мужчина передавал врагу информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры Крыма.