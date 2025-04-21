Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

Как стало известно, житель Симферополя через мессенджер начал сотрудничать с сотрудниками СБУ. По заданию куратора он собирал и передавал данные об оборонительных сооружениях министерства обороны России на территории Форосского парка и другую информацию о военных объектах ВС РФ в Крыму.