Жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как стало известно, житель Симферополя через мессенджер начал сотрудничать с сотрудниками СБУ. По заданию куратора он собирал и передавал данные об оборонительных сооружениях министерства обороны России на территории Форосского парка и другую информацию о военных объектах ВС РФ в Крыму.
Уголовное дело завели по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, за что грозит лишение свободы до 8 лет.
Крымчанин сейчас арестован и дает признательные показания.
Ранее сообщалось, что 18-летнему жителю Симферополя предъявили обвинение в приготовлении к совершению теракта, он заключен под стражу.
Также стало известно, что 31-летнего жителя Ялты приговорили к 5 годам колонии общего режима за сотрудничество с представителями Минобороны Украины. Мужчина снимал и рисовал схемы мест расположения военной техники РФ в Ялте и Севастополе.
Напомним, что 29-летнего жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ, он подозревается в государственной измене. Мужчина передавал врагу информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры Крыма.