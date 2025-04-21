Минобороны объявило о продолжении боевых действий в зоне СВО после перемирия

По данным министерства, в период перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также в районе хутора Олешня Курской области.