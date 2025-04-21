Минобороны объявило о продолжении боевых действий в зоне СВО после перемирия

Со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений условий перемирия, заявили в ведомстве. Армия России строго соблюдала режим прекращения огня и оставалась на ранее занятых рубежах и позициях, утверждает Минобороны.
По данным министерства, в период перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также в районе хутора Олешня Курской области.
Президент Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обещал, что ВСУ «будут действовать зеркально». МИД России утверждал, что украинские военнослужащие не соблюдали перемирие.