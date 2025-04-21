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ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север» после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области, ВСУ потеряли до 20 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.

Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ.

«Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.