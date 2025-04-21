ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами

«Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.