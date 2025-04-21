ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР.
«ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину “Казак” и пикап», — говорится в сводке министерства.