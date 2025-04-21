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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину «Казак» и пикап в зоне действия группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР.

«ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину “Казак” и пикап», — говорится в сводке министерства.