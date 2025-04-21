Группировка «Восток» нанесла огневое поражение бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль», — говорится в сообщении.