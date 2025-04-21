В Ольхонском районе 22 апреля объявлено днем траура по погибшему бойцу СВО

Боец специальной военной операции Владислав Брянский из Ольхонского района героически погиб «за ленточкой». Как сообщил КП-Иркутск мэр района Андрей Тыхеев, в связи с этим 22 апреля объявлено днем траура.
Мужчина родился в селе Еланцы в многодетной семье. В зону СВО отправился в мае 2024 года, подписав контракт. Хотел быть рядом со своим младшим братом.
— У Владислава Артуровича остались две маленькие дочери. Трудолюбивый, ответственный, всегда готовый прийти на выручку и помощь своему окружению. Таким и запомнят его родные, друзья, односельчане, — пишет Андрей Тыхеев.
Старший стрелок штурмовой роты 1 мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии героически погиб 13 июня 2024. Прощание с рядовым состоится 22 апреля в его родном селе. В 12:00 начнется траурный митинг на мемориальном комплексе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец шестерых детей из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО.