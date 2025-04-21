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Группировка «Днепр» после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.