Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос выплат ветеранам ЧВК.

«Во время каждой поездки я встречаюсь и буду встречаться с родными воинов. В Салаватском и Кармаскалинском районах я встречался с родителями погибших ребят. Мне сообщили, что те, кто получил удостоверение участника боевых действий, оказывается, они вне наших выплат. Думаю, это не справедливо. Есть разные нюансы, но прошу рассмотреть и внести мне предложения», — обратился Радий Хабиров в адрес госфонда «Защитники Отечества» в РБ.