«Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили по украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.