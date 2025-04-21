Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

«Двадцать первого апреля т.г. в период с 09.10 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.