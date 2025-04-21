Главное из брифинга Минобороны 21 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ шесть раз пытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше Травня, Белогоровка и Тарасовка ДНР, а также в районе Олешня Курской области. Все атаки были отражены.