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Главное из брифинга Минобороны 21 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Режим Пасхального перемирия был нарушен почти пять тысяч раз

Все группировки войск РФ в зоне СВО с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля соблюдали Пасхальное перемирие — оставались на ранее занятых рубежах и позициях и придерживались ограничений режима прекращения огня.

Украинская сторона продолжала артиллерийские обстрелы, атаковала с помощью БПЛА позиции российских войск. Зафиксированы удары ВСУ по гражданским объектам в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму.

«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — отметили в Минобороны РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ шесть раз пытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше Травня, Белогоровка и Тарасовка ДНР, а также в районе Олешня Курской области. Все атаки были отражены.

Во время перемирия противник:

  • Применил 90 БПЛА.
  • Совершил 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов.
  • Нанес 3316 ударов дронами по позициям ВС РФ.
  • Осуществил 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА по 25 опорным пунктам и 51 населенному пункту.

«В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена», — отметили в Минобороны РФ.

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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

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Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия «Центра»

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Военнослужащие «Днепра» нанесли поражение по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области.

Уничтожены до 10 украинских боевиков, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, складам боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили 104 БПЛА самолетного типа.