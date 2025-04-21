Главное из брифинга Минобороны 21 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Режим Пасхального перемирия был нарушен почти пять тысяч раз
Все группировки войск РФ в зоне СВО с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля соблюдали Пасхальное перемирие — оставались на ранее занятых рубежах и позициях и придерживались ограничений режима прекращения огня.
Украинская сторона продолжала артиллерийские обстрелы, атаковала с помощью БПЛА позиции российских войск. Зафиксированы удары ВСУ по гражданским объектам в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму.
«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — отметили в Минобороны РФ.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ шесть раз пытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше Травня, Белогоровка и Тарасовка ДНР, а также в районе Олешня Курской области. Все атаки были отражены.
Во время перемирия противник:
- Применил 90 БПЛА.
- Совершил 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов.
- Нанес 3316 ударов дронами по позициям ВС РФ.
- Осуществил 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА по 25 опорным пунктам и 51 населенному пункту.
«В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена», — отметили в Минобороны РФ.
Группировка «Север» противостоит ВСУ в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны в районе села Хмелевка Сумской области.
Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие.
Бойцы «Запада» атаковали ВСУ под Купянском
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районе города Купянска Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 30 человек.
Группировка «Юг» отразила удар ВСУ в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка ДНР.
Противник потерял порядка 45 боевиков, боевую бронированную машину «Казак» и два орудия полевой артиллерии.
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия «Центра»
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР.
За сутки ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и пикап.
Группировка «Восток» атаковала противника в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе села Богатырь ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 25 человек. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер и автомобиль противника.
«Днепр» нанес удар ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие «Днепра» нанесли поражение по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области.
Уничтожены до 10 украинских боевиков, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, складам боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили 104 БПЛА самолетного типа.