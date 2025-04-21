Губернатор Глеб Никитин потребовал найти виновных в выбросе писем бойцам СВО

Как подчеркнул глава Нижегородской области, он не смог не выразить своего отношения к этой вопиющей ситуации.
«Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких “героев”, — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что сделает всё для того, чтобы найти виновных. По словам Никитина, в образовательных и иных организациях региона такие люди в принципе работать не должны. Глеб Никитин также не исключил, что у виновников, может быть, хватит совести для извинений студентам.
«Искренне благодарю неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом. Такого больше быть не должно», — заключил губернатор.