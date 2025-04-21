Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области после перемирия

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75375 военнослужащих, 411 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2282 боевые бронированные машины, 2749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.