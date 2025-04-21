Герой Татарстана Альберт Бикмуллин погиб в зоне СВО

Альберт Бикмуллин, спасавший детей от отца-наркомана в Юдино, погиб в зоне специальной военной операции. Казанец, чей подвиг в феврале 2023 года потряс всю республику, добровольно отправился на фронт, чтобы защищать Родину.
В прошлом году Бикмуллин рисковал жизнью, ловя годовалую девочку, которую обезумевший отец выбросил с пятого этажа. Затем он спас еще двоих детей из квартиры, за что получил медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».
«Я хотел приблизить победу», — говорил Альберт перед отправкой на фронт. Отец пятерых детей подписал контракт, несмотря на непонимание родных. В июне 2023 года он отправился в зону СВО, где служили его двоюродные братья.
Гибель героя стала ударом для всех, кто знал его историю. В Татарстане скорбят о человеке, который дважды доказал свою готовность жертвовать собой — сначала спасая детей, а затем защищая страну.
Напомним, необычную святыню передал боец СВО в Никольский собор Казани.