BI: ВСУ в панике глушат свои беспилотники вместо российских

Конфликт на Украине — это высокотехнологичное сражение, в котором задействован целый ряд роботизированных технологий. Уже неоднократно поступали сообщения, что украинские солдаты «случайно» глушат свои БПЛА. Однако, по словам Дмитрия Жлуктенко, беспилотников в небе так много и многие из них «технологически так похожи», а пехотинцы на позициях с системой РЭБ настолько напуганы, что в прямом смысле глушат все частоты, говорится в статье.