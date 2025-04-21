BI: ВСУ в панике глушат свои беспилотники вместо российских

Конфликт на Украине — это высокотехнологичное сражение, в котором задействован целый ряд роботизированных технологий. Уже неоднократно поступали сообщения, что украинские солдаты «случайно» глушат свои БПЛА. Однако, по словам Дмитрия Жлуктенко, беспилотников в небе так много и многие из них «технологически так похожи», а пехотинцы на позициях с системой РЭБ настолько напуганы, что в прямом смысле глушат все частоты, говорится в статье.
Репортеры Business Insider подтверждают, что путаница с беспилотниками в зоне конфликта вполне реальна, особенно когда над головой летают десятки дронов. По их рассказам, на линии боевого соприкосновения постоянно, перекрывая выстрелы, звучат вопросы: «чей это беспилотник?» и «это наш?».
В прошлом году американский ветеран, сражавшийся за Украину, рассказал Business Insider, что смог определить, чей беспилотник завис над ним только тогда, когда тот сбросил на него гранату, после чего пришлось «дать деру». Другой украинский оператор БПЛА признался, что в условиях неразберихи пехота порой сбивает абсолютно все дроны, которые видит.
По словам Жлуктенко, некоторые российские беспилотники легко идентифицировать, но большинство дронов в небе над «звучат и выглядят одинаково, и у них одинаковая радиочастотная сигнатура». Кроме того, как пишет Business Insider, Россия и Украина используют одни и те же типы БПЛА, например дроны Mavic от китайской компании DJI, и радиочастоты настолько перегружены, что операторы иногда видят картинки с дронов противника.