Путин: ВС РФ поразили под Одессой производство новой ракетной системы

«Совсем недавно — несколько дней назад — в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области — 82 км, по-моему, от Одессы. Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Ну там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — отметил президент, отвечая на вопросы журналистов.