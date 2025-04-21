Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 21 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 75 375 человек. Уничтожено 411 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 282 боевые бронированные машины, 2 749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.