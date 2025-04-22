В Верховной раде призвали активизировать мобилизацию из-за потерь ВСУ

«У нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать», — сказала депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live».