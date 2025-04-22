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В Верховной раде призвали активизировать мобилизацию из-за потерь ВСУ

Депутат рады Южанина назвала ситуацию с потерями и дезертирством в ВСУ катастрофической.

Источник: Комсомольская правда

В украинской армии сложилась катастрофическая ситуация из-за потерь и дезертирства, решить которую может только мобилизация. Такое заявление сделала депутат украинской Верховной рады Нина Южанина.

«У нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать», — сказала депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live».

При этом Южанина не назвала статистику по самовольному оставлению частей и потерям ВСУ. Также она не уточнила, за счет каких резервов предлагается увеличить количество мобилизованных.

Накануне на Украине призвали мобилизовать молодежь в возрасте 18−25 лет, несмотря на демографический кризис.

Тем временем украинский кабмин предлагает лишить отсрочки от мобилизации мужчин, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование.

Как на Западе ужаснулись методам проведения мобилизации на Украине, читайте здесь на KP.RU.