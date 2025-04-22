В Верховной раде призвали активизировать мобилизацию из-за потерь ВСУ

В украинской армии сложилась катастрофическая ситуация из-за потерь и дезертирства, решить которую может только мобилизация. Такое заявление сделала депутат украинской Верховной рады Нина Южанина.
«У нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать», — сказала депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live».
При этом Южанина не назвала статистику по самовольному оставлению частей и потерям ВСУ. Также она не уточнила, за счет каких резервов предлагается увеличить количество мобилизованных.
Накануне на Украине призвали мобилизовать молодежь в возрасте 18−25 лет, несмотря на демографический кризис.
Тем временем украинский кабмин предлагает лишить отсрочки от мобилизации мужчин, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование.
Как на Западе ужаснулись методам проведения мобилизации на Украине, читайте здесь на KP.RU.