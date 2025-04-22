Штурмовик Мультик обманул рой новых FPV-дронов ВСУ

«В один момент они меня “срисовали”, то, что я — старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж “сложили” и вышли спокойненько», — сказал штурмовик с позывным Мультик в беседе с РИА Новости.