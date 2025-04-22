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Штурмовик Мультик обманул рой новых FPV-дронов ВСУ

Украинские войска начали применять дроны-камикадзе с усиленным зарядом.

Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Мультик рассказал, как обманул рой FPV-дронов Вооружённых сил Украины.

Он уточнил, что украинские войска начали применять дроны-камикадзе, которые оснащены «усиленным зарядом».

«В один момент они меня “срисовали”, то, что я — старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж “сложили” и вышли спокойненько», — сказал штурмовик с позывным Мультик в беседе с РИА Новости.

Боец отметил, что особенностью новых украинских беспилотных летательных аппаратов является «квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее».

Ранее штурмовик Мультик заявил, что бойцы группировки войск «Юг» за 24 минуты прорвали оборону Вооружённых сил Украины в населённом пункте Калиново в Донецкой народной республике с помощью отвлекающего манёвра.