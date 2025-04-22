«Огромный рой»: Российский боец Мультик рассказал, как обманул новые FPV-дроны ВСУ

Украинские военные начали применять новые беспилотники-камикадзе. Их отличительными чертами являются квадратная форма и способность нести заряд большего размера и, соответственно, мощности. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Мультик», которому удалось обмануть охотившиеся за ним дроны противника.
«Мультик» несет службу в 242-м гвардейском мотострелковом полку Южной группировки российских войск. Он рассказал о выполнении боевой задачи в сложных условиях, когда ВСУ вели обстрел из минометов, а также кассетными боеприпасами.
«В один момент они меня “срисовали”, то, что я — старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж “сложили” и вышли спокойненько», — рассказал российский военный, добавив, что FPV-дроны ВСУ летели «огромным роем».
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Почему украинский конфликт входит в новую фазу благодаря все более частому использованию в боях FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем западные СМИ сообщили, что десять производителей беспилотных летательных аппаратов поставят Украине дроны, способные летать на расстояние до 2500 километров.