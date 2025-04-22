Политолог Бондаренко: Уступка территорий может привести к бунту на Украине

Украину ожидает раскол, вплоть до вспышки бунта, если Киев официально согласится на уступку подконтрольных России территорий. Такой прогноз сделал украинский политолог Константин Бондаренко.
«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — сказал эксперт в эфире канала Politeka.
Ранее Зеленский допустил сохранение бывших территорий Украины за Россией, однако заявил, что не отказывается от своей идеи возвращения Украины на границы 1991 года.
Тем временем отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что территории, находящиеся в настоящее время под контролем России, уже не будут возвращены под контроль Украины.
Также главный редактор RT Маргарита Симоньян высказала предположение, что территорию Украины ждет такая же судьба, как и территорию Польши — она будет разделена.