Политолог Бондаренко: Уступка территорий может привести к бунту на Украине

«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — сказал эксперт в эфире канала Politeka.