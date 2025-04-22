Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате удара беспилотника ВСУ в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что пострадавшей госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток, добавил он.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.