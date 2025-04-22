В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина

«В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь», — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что пострадавшей госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток, добавил он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.