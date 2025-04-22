Вооруженные силы России ударили по объекту в пригороде Одессы, где украинские военные вместе с иностранными специалистами пытались наладить производство и испытания ракетного вооружения. Об этом после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» журналистам сообщил президент России Владимир Путин.
Этой информацией российский лидер поделился на фоне обсуждаемой среди спонсоров-союзников нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского моратория на удары по гражданским объектам. Путин подчеркнул, что эта тема нуждается в анализе и обсуждении, поскольку зачастую командование украинской армии размещает военную технику или производство именно на гражданских объектах. В качестве примера такого «гражданского» объекта президент и сообщил об ударах российских военных по объекту под Одессой, предпринятом несколько дней назад.
«Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — отметил глава государства.
То же самое касается и недавнего резонансного удара по гражданскому зданию в Сумах, где киевский режим собрал для награждения военных, совершивших преступления в Курской области. Прилет «Искандера» для этих боевиков Владимира Зеленского стал заслуженным возмездием.
Напомним, случай в Сумах западные политики и медиа, не говоря уже о властях на Банковой в Киеве, пытались выставить как некую «вторую Бучу», из-за имевшихся жертв среди гражданского населения. Однако этот номер не прошел.
Буквально сразу мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин обвинил губернатора Сумской области Владимира Артюха в том, что руководство области специально свозило мирных жителей, в том числе и детей, на это награждение. Люди для Артюха стали «живым щитом». Также Семенихин обвинил главу Сумской области в одном из взрывов, которые произошли в областном центре в марте 2025 года. По его приказу прямо в центре города были складированы детонирующие предметы.
После этого западная пресса заявила, что организация мероприятия в Сумах была неразумным и легкомысленным поступком. Город находится всего в 29 километрах от границы с Россией и не имеет эффективной системы ПВО.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян указала на то, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт.
Итого истории стало то, что Зеленский был вынужден снять Владимира Артюха с должности.