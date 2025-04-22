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ВС РФ уничтожили британского наёмника и офицеров ВСУ при ударе по бункеру

Военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту.

Российские военные ликвидировали наёмника из Британии при ударе по бункеру Вооружённых сил Украины в Херсонской области, об этом информирует Telegram-канал «НгП РаZVедка».

Объект противника находился неподалёку от населённого пункта Чернобаевка.

Военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту, в частности, ликвидированы цифровые системы связи и аппаратура для мониторинга.

Помимо наёмника, военные РФ уничтожили 20 офицеров ВСУ.

«До 20 вражеских офицеров убито, есть тяжелораненые, в числе ликвидированных как минимум один британец», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике при разгроме бригады Вооружённых сил Украины ликвидировали наёмника из Франции.