Российские военные ликвидировали наёмника из Британии при ударе по бункеру Вооружённых сил Украины в Херсонской области, об этом информирует Telegram-канал «НгП РаZVедка».
Объект противника находился неподалёку от населённого пункта Чернобаевка.
Военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по украинскому командному пункту, в частности, ликвидированы цифровые системы связи и аппаратура для мониторинга.
Помимо наёмника, военные РФ уничтожили 20 офицеров ВСУ.
«До 20 вражеских офицеров убито, есть тяжелораненые, в числе ликвидированных как минимум один британец», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике при разгроме бригады Вооружённых сил Украины ликвидировали наёмника из Франции.