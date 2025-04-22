Мединский: План Трампа по Украине войдёт в учебники истории России

Президент США Дональд Трамп «вошел в историю» благодаря своей инициативе по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский. По мнению Мединского, в параграфы российских школьных учебников по истории будет включена информация о плане Трампа по Украине. Она появится в одном из следующих изданий учебников, одним из авторов которых является Мединский.
Помощник президента назвал экстраординарными усилия, которые администрация Трампа предпринимает для достижения мира на Украине. Также он отметил как «удивительные» те преобразования, которые происходят во внутренней политике США. Об этом Мединский рассказал в интервью ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мирное соглашение в течение недели с 21 по 27 апреля и выразил уверенность, что после этого обе страны начнут вести крупный бизнес с США.
Напомним, по новому мирному плану Вашингтон предлагает Зеленскому согласиться с потерей территорий и… собственной отставкой.