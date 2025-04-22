Мединский: План Трампа по Украине войдёт в учебники истории России

Президент США Дональд Трамп «вошел в историю» благодаря своей инициативе по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский. По мнению Мединского, в параграфы российских школьных учебников по истории будет включена информация о плане Трампа по Украине. Она появится в одном из следующих изданий учебников, одним из авторов которых является Мединский.