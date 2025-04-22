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Расчет «Мста-С» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Расчёт САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчёта 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 “Мста-С” 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожили бронеавтомобиль “Козак” ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника на красноармейском направлении», — говорится сообщение МО РФ.

Сообщается, что огонь по «Козаку» велся ночью с замаскированной огневой позиции. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных дронов. После военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу САУ прикрывало подразделение противодействия дронам противника.