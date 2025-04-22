Минобороны рассказало об освобождении Преображенки

Об освобождении Преображенки Минобороны РФ сообщило 17 апреля.
«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной сложностью для штурмовиков во время освобождения Преображенки стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий. Из-за этого им приходилось заходить в село малыми группами по 3−4 человека, используя антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия.
Российские штурмовики скопили силы на подступах к селу, перешли в наступление и постепенно зачистили дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, военнослужащие эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, включая ударные FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга».