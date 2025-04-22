Минобороны рассказало об освобождении Преображенки

Отмечается, что главной сложностью для штурмовиков во время освобождения Преображенки стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий. Из-за этого им приходилось заходить в село малыми группами по 3−4 человека, используя антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия.