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Минобороны рассказало об освобождении Преображенки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от радиопереговоров во время освобождения Преображенки в ДНР и заменили их на систему звуковых сигналов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Об освобождении Преображенки Минобороны РФ сообщило 17 апреля.

«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной сложностью для штурмовиков во время освобождения Преображенки стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий. Из-за этого им приходилось заходить в село малыми группами по 3−4 человека, используя антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия.

Российские штурмовики скопили силы на подступах к селу, перешли в наступление и постепенно зачистили дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, военнослужащие эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, включая ударные FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга».