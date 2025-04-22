Боевики ВСУ боятся стрелкового боя, рассказал боец

«Когда военнослужащие РФ подошли к нам, они предложили нам сдаться. Если мы сдаемся, никто не пострадает, никто нас не будет держать, и мы будем живы. Мы вышли, сдались без единого сопротивления… Мы еще в этом окопе уже вшестером просидели еще до вечера. Для нашего командования мы как мясо, как расходный материал. Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами РФ в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену, они бы нас по-любому отработали и FPVшкой, и минометкой, потому что они не считают нас за людей», — сказал Ясковец.