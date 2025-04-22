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Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Как уточнили в Минобороны РФ, удар выполнял экипаж вертолета Ми-28НМ.