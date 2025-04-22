Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Как уточнили в Минобороны РФ, удар выполнял экипаж вертолета Ми-28НМ.