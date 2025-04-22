Гладков: в Белгородской области при ударе БПЛА ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области уточнил, что удар был нанесён по населённому пункту Долгое, который расположен в Валуйском округе.
«В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что пострадавшая была доставлена в медучреждение. Ей оказали помощь в Валуйской центральной городской больнице.
«Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при взрыве мины «колокольчик» погиб школьник.