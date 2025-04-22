В Пермском крае простились с погибшим на СВО младшим сержантом Абдуловым

По информации perm.aif.ru, Юрий Разимович Абдулов родился в 1991 году в Свердловской области, затем жил в Лысьвенском округе Прикамья. По данным местной администрации, на СВО он служил младшим сержантом. Дату его гибели в муниципалитете не уточнили.