В Пермском крае простились с погибшим на СВО младшим сержантом Абдуловым

В Лысьве прошла церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции местным жителем Юрием Абдуловым, сообщили в администрации Лысьвенского муниципального округа.
По информации perm.aif.ru, Юрий Разимович Абдулов родился в 1991 году в Свердловской области, затем жил в Лысьвенском округе Прикамья. По данным местной администрации, на СВО он служил младшим сержантом. Дату его гибели в муниципалитете не уточнили.
Прощание с Юрием Абдуловым состоялось 21 апреля в лысьвенском соборе Троицы Живоначальной.
В администрации Лысьвенского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.