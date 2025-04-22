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В Пермском крае простились с погибшим на СВО младшим сержантом Абдуловым

О похоронах мужчины сообщили в администрации Лысьвенского округа.

Источник: Reuters

В Лысьве прошла церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции местным жителем Юрием Абдуловым, сообщили в администрации Лысьвенского муниципального округа.

По информации perm.aif.ru, Юрий Разимович Абдулов родился в 1991 году в Свердловской области, затем жил в Лысьвенском округе Прикамья. По данным местной администрации, на СВО он служил младшим сержантом. Дату его гибели в муниципалитете не уточнили.

Прощание с Юрием Абдуловым состоялось 21 апреля в лысьвенском соборе Троицы Живоначальной.

В администрации Лысьвенского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.