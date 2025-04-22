Киевский режим не способен соблюдать договоренности о перемирии. Такое мнение в ходе диалога с aif.ru озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, он не питает иллюзий относительно готовности украинских властей к миру.
«Режим тишины для Зеленского подобен смерти. Сначала политической, а потом и физической», — подчеркнул Рогов, пояснив, что сохранение боевых действий необходимо для удержания власти в Киеве.
По мнению военного эксперта, даже краткосрочное перемирие, предложенное Москвой, оказалось невыполнимым для украинской стороны.
«Режим Зеленского не смог соблюсти даже 30-часовое пасхальное перемирие, инициированное Владимиром Владимировичем. Каким образом они могут соблюдать 30-дневное перемирие…», — сказал Рогов.
Он также указал на хаотичную структуру украинской армии и неподконтрольность отдельных подразделений.
«Во-первых, стоит понимать, что ВСУ не поддаются должному контролю. Это хорошо демонстрируют приказы, которые отдаются, и их невыполнение отдельными подразделениями, особенно ультраправыми нацистскими группировками. Эти подразделения, а также вооруженные формирования со всего мира, активно действуют в рядах ВСУ. Нацисты, сторонники идеи расового превосходства, прибыли не для того, чтобы соблюдать перемирие или стремиться к миру. Это важно учитывать», — отметил собеседник.
Подводя итоги, Владимир Рогов заявил, что для установления мира необходимы полная демилитаризация и денацификация, поскольку западное оружие продолжает поступать на Украину и используется даже во время объявленного прекращения огня.
«Когда Запад, в первую очередь Евросоюз, предоставляет оружие, оно будет использовано — это очевидно. Множество ударов артиллерией, минометами, дронами и даже ракетами HIMARS показывают, что все это активно применялось даже во время перемирия. Лично я считаю, что снижение интенсивности боевых действий на некоторых участках фронта связано не с доброй волей ВСУ или режима Зеленского, а с тем, что с нашей стороны интенсивность сократилась: не было наступлений, не было техники вдоль линии соприкосновения, и, соответственно, не было смысла в обстрелах. Поэтому интенсивность обстрелов снизилась», — отметил Рогов.
Ранее он также сообщал, что в районе населенного пункта Работино в Запорожской области произошло пересечение российских и украинских эвакуационных групп, обе из которых работали с белыми флагами.